НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 2 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 2 копійки до 29,74 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 2 липня встановлений на такому рівні 2974,1749 гривні за 100 євро (-2,2568 грн).

При цьому курс євро на 1 липня становить 2976,4317 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 1 липня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 4 копійки до 29,84 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,05 - 29,60 (29,10 - 29,60 - 27 червня), продажу 29,60 - 30,05 (29,60 - 30,15 - 27 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,36 (29,38 - 27 червня), продажу - 29,84 (29,88 - 27 червня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 29,70 гривень за євро. Курс покупки становить 29,68 грн/євро.