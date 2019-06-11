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НБУ снизил официальный курс евро

Новости » Финансы    11.06.2019 - 17:45
НБУ снизил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 июня 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 3 копейки до 29,77 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 12 июня установлен на таком уровне 2977,0411  гривны за 100 евро (-3,6001 грн).

При этом курс евро на 11 июня составляет 2980,6412 гривны за 100 евро.

НБУ снизил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 11 июня 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 11 копеек до 29,93 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,10 - 29,70 (29,20 - 29,85 - 10 июня), продажи 29,70 - 30,25 (29,85 - 30,50 - 10 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,46 (29,54 - 10 июня), продажи - 39,93 (30,04 - 10 июня) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 23 копейки до 29,97 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,93 грн/евро.

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