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НБУ снизил официальный курс доллара впервые за неделю

Киев, Среда 21 октября 2020 07:45
НБУ снизил официальный курс доллара впервые за неделю
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар подешевел после длительного роста

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,37 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 21 октября установлен на таком уровне: 28,3707 гривен за 1 доллар (-0,0055 грн). При этом курс доллара на 20 октября составляет 28,3762 гривен за 1 доллар.

НБУ снизил официальный курс доллара впервые за неделю

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается в впервые после роста в течение недели.

НБУ снизил официальный курс доллара впервые за неделю

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 28,39 гривен за доллар, курс в покупке - 28,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,42 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 20 октября справочный курс на уровне 28,36 грн/доллар, снизив его по сравнению с 19 октября (28,37 грн/доллар).

Напомним, глава Совета Национального банка Богдан Данилишин заявил, что ситуация на межбанковском валютном рынке остается сбалансированной. Этому способствует отсутствие фундаментальных тенденций к ослаблению курса гривны.

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