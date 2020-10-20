Ситуация на межбанке: спрос и предложение валюты сбалансировались

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

На ситуацию на валютном рынке влияют несколько факторов

Ситуация на межбанковском валютном рынке остается сбалансированной. Этому способствует отсутствие фундаментальных тенденций к ослаблению курса гривны.

Об этом сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, по состоянию на 20 октября курс гривны к доллару обесценился на 0,2% за неделю и на 0,6% за текущий месяц. При этом валютные интервенции НБУ по поддержке обменного курса гривны сократились до 1 млн долларов за период 12-16 октября, "что свидетельствует о сбалансированности спроса и предложения на валютном рынке".

Глава Совета НБУ напомнил, что в августе счет текущих операций был сведен с профицитом 370 млн долларов (с начала года 4,2 млрд долларов).

Данилишин привел данные относительно выплат резидентами Украины доходов от инвестиций в пользу нерезидентов (дивиденды, проценты). С начала 2020 года они составили 4,7 млрд долларов и были полностью компенсированы поступлениями по оплате труда, которые за 8 месяцев текущего года составили почти 7 млрд долларов. Для сравнения - за январь-август 2019 года поступления от оплаты труда составили 8,2 млрд долларов, что на 17% выше, чем в нынешнем году.

Кроме того, чистая продажа физическими лицами иностранной валюты на наличном рынке с начала октября составил почти 60 млн долларов, с начала 2020 года - 1,3 млрд долларов.

"Уравновешиванию спроса и предложения на межбанковском рынке способствует также замедление оттока средств нерезидентов по вложениям в государственные ценные бумаги. Объем гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов по состоянию на 20.10.2020 составил 78,5 млрд грн, снизившись на 723 млн грн за текущую неделю, что свидетельствует о почти 2-разовом замедлении по сравнению с предыдущей неделей", - добавил Данилишин.

Напомним, НБУ сократил продажу валюты на межбанке до минимума. В течение недели 12 - 16 октября 2020 года НБУ продал на межбанковском валютном рынке 1,0 млн долларов. Таким образом, НБУ продолжил продажу валюты на межбанке для поддержки курса гривны, сократив ее по сравнению с предыдущей неделей.

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/28,6 грн.