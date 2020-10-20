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Курс доллара приостановил рост на межбанке

Киев, Вторник 20 октября 2020 10:09
Курс доллара приостановил рост на межбанке
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар торгуется возле уровня 28,40

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 28,39 гривен за доллар, курс в покупке - 28,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,42 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,3750 - 28,3950 грн/доллар, евро 33,4002 - 33,4209 грн/евро, российский рубль 0,3647 - 0,3651 грн/рубль.

Курс доллара приостановил рост на межбанке

Отметим, 19 октября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3750 - 28,3950 грн/доллар, евро 33,4314 - 33,4549 грн/евро, российский рубль 0,3654 - 0,3660 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,37 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 20 октября установлен на таком уровне: 28,3762 гривен за 1 доллар (+0,0113 грн). При этом курс доллара на 19 октября составляет 28,3649 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет пятый день подряд после небольшого снижения.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/28,6 грн.

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