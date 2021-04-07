НБУ снизил официальный курс доллара на 7 апреля

Официальный курс гривны к доллару на 7 апреля установлен на уровне 27,83 гривен за доллар. Курс доллара падает второй день после резкого роста.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,8384 гривен за 1 доллар (-0,1006 грн). При этом курс доллара на 6 апреля составляет: 27,939 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс менее чем на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)

