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НБУ снизил официальный курс доллара на 28 октября

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Украина, Четверг 28 октября 2021 07:45
НБУ снизил официальный курс доллара на 28 октября Фото: курс доллара упал на 4 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 28 октября установлен на уровне 26,37 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара упал после трехдневного роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 октября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,3712 гривен за 1 доллар (-0,0478 грн). При этом курс доллара на 27 октября составляет 26,419 гривен за 1 доллар.

НБУ снизил официальный курс доллара на 28 октября

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ снизил официальный курс доллара на 28 октября

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 27 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,38 гривен за доллар, курс в покупке до 26,36 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 30,62 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн.

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