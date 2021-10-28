НБУ снизил официальный курс доллара на 28 октября

Официальный курс гривны к доллару на 28 октября установлен на уровне 26,37 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара упал после трехдневного роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 октября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,3712 гривен за 1 доллар (-0,0478 грн). При этом курс доллара на 27 октября составляет 26,419 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)