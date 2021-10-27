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Межбанк открылся снижением курса доллара

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Украина, Среда 27 октября 2021 10:12
Межбанк открылся снижением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 6 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 27 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,38 гривен за доллар, курс в покупке до 26,36 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 30,62 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,3650 - 26,3850 грн/доллар, евро 30,6071 - 30,6277 грн/евро, российский рубль 0,3790 - 0,3795 грн/рубль.

Межбанк открылся снижением курса доллара

Напомним, торги по доллару 26 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,4250 - 26,4450 грн/доллар, евро 30,6840- 30,7079 грн/евро, российский рубль 0,3797 - 0,3804 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара растет третий день подряд. Национальный банк Украины (НБУ) на 27 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,41 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн.

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