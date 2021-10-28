НБУ знизив офіційний курс долара на 28 жовтня

Офіційний курс гривні до долара на 28 жовтня встановлено на рівні 26,37 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара впав після триденного зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 28 жовтня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,3712 гривень за 1 долар (-0,0478 грн). При цьому курс долара на 27 жовтня становить 26,419 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)