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НБУ знизив офіційний курс долара на 28 жовтня

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Україна, Четвер 28 жовтня 2021 07:45
НБУ знизив офіційний курс долара на 28 жовтня Фото: курс долара впав на 4 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 28 жовтня встановлено на рівні 26,37 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара впав після триденного зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 28 жовтня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,3712 гривень за 1 долар (-0,0478 грн). При цьому курс долара на 27 жовтня становить 26,419 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара на 28 жовтня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив офіційний курс долара на 28 жовтня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 27 жовтня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 26,38 гривень за долар, курс в покупці до 26,36 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 8 копійок до 30,62 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,2/26,4 грн.

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