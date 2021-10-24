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Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю

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Украина, Воскресенье 24 октября 2021 08:53
Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю Фото: курс доллара может упасть до 26,2 грн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,6%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,35 до 26,20 грн (-0,6%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 26,37/26,40 до 26,28/26,30 грн (-0,3%/-0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,28/26,47 до 26,23/26,43 грн (-0,2%/-0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,7% до 0,8% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

Аналитик напомнил, что заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий объяснил укрепление гривны. Главная причина, по его словам, это благоприятная конъюнктура мирового рынка для основных товаров украинского экспорта. Она главный драйвер доминирования предложения валюты во втором полугодии текущего года. Гелетий отметил, что цены на украинский экспорт росли из-за активного восстановления мировой экономики, накопления продовольственных и производственных запасов в Китае, введения экспортных пошлин на поставки зерновых в отдельных странах.

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. При этом прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

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