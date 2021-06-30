НБУ снизил официальный курс доллара более чем на 20 копеек

Официальный курс гривны к доллару на 30 июня установлен на уровне 27,17 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июня 2021 года установил курс на таком уровне: 27,1763 гривен за 1 доллар (-0,2201 грн). При этом курс доллара на 29 июня составляет 27,3964 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)