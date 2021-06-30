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НБУ снизил официальный курс доллара более чем на 20 копеек

Новина українською →
Украина, Среда 30 июня 2021 07:45
НБУ снизил официальный курс доллара более чем на 20 копеек Фото: курс доллара снизился на 22 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 30 июня установлен на уровне 27,17 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июня 2021 года установил курс на таком уровне: 27,1763 гривен за 1 доллар (-0,2201 грн). При этом курс доллара на 29 июня составляет 27,3964 гривен за 1 доллар.

НБУ снизил официальный курс доллара более чем на 20 копеек

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ снизил официальный курс доллара более чем на 20 копеек

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Напомним, межбанк открылся снижением курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 27,27 гривен за доллар, курс в покупке до 27,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 32,50 гривен за евро.

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