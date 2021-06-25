Курс доллара немного снизился перед выходными

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,39 гривен за доллар. Доллар потерял 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 29 июня установлен на таком уровне: 27,3964 гривен за 1 доллар (- 0,0625 грн). При этом курс доллара на 25 июня составлял: 27,4589 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снова падает после роста накануне.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на утро 25 июня по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился в продаже на 6 копеек - до 27,50. При этом курс евро в продаже снизился на 9 копеек - до 32,84 гривен за евро.

Но в течение дня доллар ускорил падение и за пару часов до закрытия межбанка уже торговался на отметке 27,35 гривен.

Что прогнозировали аналитики

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, под конец этой недели доллар на межбанке должен был торговаться на отметке около 27,3 гривен, а наличный доллар в банках - около 27,2/27,4 гривен.