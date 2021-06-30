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НБУ знизив офіційний курс долара більш ніж на 20 копійок

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Україна, Середа 30 червня 2021 07:45
НБУ знизив офіційний курс долара більш ніж на 20 копійок Фото: курс долара знизився на 22 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 30 червня встановлений на рівні 27,17 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 30 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,1763 гривень за 1 долар (-0,2201 грн). При цьому курс долара на 29 червня становить 27,3964 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара більш ніж на 20 копійок

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив офіційний курс долара більш ніж на 20 копійок

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Нагадаємо, міжбанк відкрився зниженням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 29 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок до 27,27 гривень за долар, курс в покупці до 27,25 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 24 копійки до 32,50 гривень за євро.

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