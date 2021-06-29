Межбанк открылся снижением курса доллара в начале недели
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 27,27 гривен за доллар, курс в покупке до 27,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 32,50 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,2500 - 27,2700 грн/доллар, евро 32,4792 - 32,5031 грн/евро, российский рубль 0,3768 - 0,3772 грн/рубль.
Напомним, торги по доллару 25 июня закрылись в диапазоне: доллар 27,3300 - 27,3500 грн/доллар, евро 32,7249 - 32,7461 грн/евро, российский рубль 0,3787 - 0,3791 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины немного понизил официальный курс доллара. На 29 июня курс установлен на отметке 27,39 гривен за доллар. Доллар потерял 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем, и таким образом, американская валюта снова падает после роста накануне.
Прогноз
В течение ближайшей недели незначительный рост курса доллара к гривне. По прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 гривен.