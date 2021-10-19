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НБУ снизил официальный курс доллара на 19 октября

Новина українською →
Украина, Вторник 19 октября 2021 07:45
НБУ снизил официальный курс доллара на 19 октября Фото: курс доллара упал на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 19 октября установлен на уровне 26,33 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 октября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,3356 гривен за 1 доллар (-0,0063 грн). При этом курс доллара на 18 октября составляет 26,3419 гривен за 1 доллар.

НБУ снизил официальный курс доллара на 19 октября

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ снизил официальный курс доллара на 19 октября

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 18 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,37 гривен за доллар, курс в покупке до 26,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 30,54 гривен за евро.

Прогноз

В октябре ожидается продолжение укрепления гривны к обеим основным мировым валютам. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,0-26,6 грн, евро - в диапазоне 30,0-30,6 грн.

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