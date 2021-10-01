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Как изменятся курсы доллара и евро к гривне: прогноз аналитика на октябрь

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Украина, Пятница 01 октября 2021 11:52
Как изменятся курсы доллара и евро к гривне: прогноз аналитика на октябрь Фото: курс доллара в октябре может составить 26,0-26,6 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В октябре ожидается продолжение укрепления гривны к обеим основным мировым валютам. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,0-26,6 грн, евро - в диапазоне 30,0-30,6 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, укрепление гривны во многом связано с сохраняющейся благоприятной внешнеторговой конъюнктурой.

"Несмотря на снижение мировых цен на железную руду, цены на аграрную продукцию все еще находятся на комфортных уровнях. Положительно на курсе сказывается и августовское распределение МВФ специальных прав заимствования (SDR), которое позволило нарастить международные резервы до 31,5 млрд долларов, максимального значения за девять лет. Если проходящая сейчас онлайн-миссия МВФ закончится соглашением о выделении нового транша кредита, это сможет придать дополнительный импульс укреплению гривны", - подчеркнул Иосуб.

Аналитик напомнил, что в сентябре гривна вновь укрепилась как к доллару (десятый месяц подряд, с декабря прошлого года), так и к евро (пятый месяц подряд, с мая), причем падение курса евро было гораздо сильнее.

Судя по официальным курсам, установленным НБУ, доллар за месяц снизился с 26,8601 до 26,5760 грн (-1,1%). Курс евро за это же время снизился с 31,6963 до 30,9810 грн (-2,3%). Более заметное по сравнению с долларом снижение европейской валюты связано со снижением евро по отношению к доллару на мировом валютном рынке. Так, за месяц валютная пара EURUSD снизилась с 1,1800 до 1,1660 (-1,2%).

При этом с начала года доллар снизился к гривне на 6,0%, а евро подешевел к национальной валюте на 10,8%. Среди валют стран бывшего СССР гривна занимает второе место по укреплению к доллару с начала года после армянского драма. По укреплению в сентябре гривна заняла третье место, пропустив вперед только армянский драм и российский рубль.

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. При этом прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

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