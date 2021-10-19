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НБУ знизив офіційний курс долара на 19 жовтня

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Україна, Вівторок 19 жовтня 2021 07:45
НБУ знизив офіційний курс долара на 19 жовтня Фото: курс долара впав на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 19 жовтня встановлено на рівні 26,33 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 19 жовтня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,3356 гривень за 1 долар (-0,0063 грн). При цьому курс долара на 18 жовтня становить 26,3419 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара на 19 жовтня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив офіційний курс долара на 19 жовтня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 18 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,37 гривень за долар, курс в покупці до 26,35 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 30,54 гривень за євро.

Прогноз

У жовтні очікується продовження зміцнення гривні до обох основних світових валют. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,0 - 26,6 грн, євро - в діапазоні 30,0-30,6 грн.

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