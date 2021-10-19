НБУ знизив офіційний курс долара на 19 жовтня

Офіційний курс гривні до долара на 19 жовтня встановлено на рівні 26,33 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 19 жовтня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,3356 гривень за 1 долар (-0,0063 грн). При цьому курс долара на 18 жовтня становить 26,3419 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)