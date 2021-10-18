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Межбанк открылся снижением курса доллара в начале недели

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Украина, Понедельник 18 октября 2021 10:27
Межбанк открылся снижением курса доллара в начале недели
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 18 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,37 гривен за доллар, курс в покупке до 26,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 30,54 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,3550 - 26,3750 грн/доллар, евро 30,5296 - 30,5448 грн/евро, российский рубль 0,3550 - 0,3750 грн/рубль.

Межбанк открылся снижением курса доллара в начале недели

Напомним, торги по доллару 13 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,3700 - 26,3950 грн/доллар, евро 30,4995 - 30,5284 грн/евро, российский рубль 0,3664 - 0,3671 грн/рубль.

Курс НБУ

НБУ немного снизил официальный курс доллара перед длинными выходными. Национальный банк Украины (НБУ) на 18 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,34 гривен за доллар. Курс снизился менее чем на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В октябре ожидается продолжение укрепления гривны к обеим основным мировым валютам. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,0-26,6 грн, евро - в диапазоне 30,0-30,6 грн.

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