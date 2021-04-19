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НБУ снизил официальный курс доллара на 19 апреля

Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 19 апреля установлен на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс доллара вырос после снижения в течение двух дней подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,9783 гривен за 1 доллар (+0,0191 грн). При этом курс доллара на 16 апреля составляет: 27,9592 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке в продаже 15 апреля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 28,00 гривен за доллар, курс в покупке - 27,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 33,52 гривен за евро.

Прогноз

Отметим, по данным опроса НБУ в I квартале 2021 года, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 29,15 грн/доллар.

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Новости Украины курс НБУКурс гривныКурс доллара
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