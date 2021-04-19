НБУ знизив офіційний курс долара на 19 квітня

Офіційний курс гривні до долара на 19 квітня, встановлений на рівні 27,97 гривень за долар. Курс долара виріс після зниження протягом двох днів підряд.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Курс виріс на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Національний банк України (НБУ) на 19 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,9783 гривень за 1 долар (+0,0191 грн). При цьому курс долара на 16 квітня складає: 27,9592 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку в продажу 15 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 9 копійок до 28,00 гривень за долар, курс купівлі - 27,98 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 33,52 гривень за євро.

Прогноз

Відзначимо, за даними опитування НБУ в I кварталі 2021 року, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 29,15 грн/долар.