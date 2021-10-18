НБУ снизил официальный курс доллара на 18 октября

Официальный курс гривны к доллару на 18 октября установлен на уровне 26,34 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 октября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,3419 гривен за 1 доллар (-0,0071 грн). При этом курс доллара на 13 октября составляет: 26,349 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)