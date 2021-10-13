ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара

Новина українською →
Украина, Среда 13 октября 2021 10:14
Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 0,5 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 13 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 26,36 гривен за доллар, курс в покупке до 26,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,49 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 26,3400 - 26,3600 грн/доллар, евро 31,4227 - 31,4458 грн/евро, российский рубль 0,3666 - 0,3671 грн/рубль.

Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара

Напомним, 12 октября торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,3450 - 26,3650 грн/доллар, евро 30,4153 - 30,4383 грн/евро, российский рубль 0,3661 - 0,3665 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,34 гривен за доллар. Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,1 грн, а наличный доллар в банках около 26,0/26,2 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро Курс рубля
NEWS
Украина уходит на длинные выходные. Каким будет карантин после праздников
Украина уходит на длинные выходные. Каким будет карантин после праздников
DAILY
Курсовая аномалия. Почему падает доллар, и ждать ли разворота на валютном рынке
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Курсовая аномалия. Почему падает доллар, и ждать ли разворота на валютном рынке