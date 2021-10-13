Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 13 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 26,36 гривен за доллар, курс в покупке до 26,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,49 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 26,3400 - 26,3600 грн/доллар, евро 31,4227 - 31,4458 грн/евро, российский рубль 0,3666 - 0,3671 грн/рубль.
Напомним, 12 октября торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,3450 - 26,3650 грн/доллар, евро 30,4153 - 30,4383 грн/евро, российский рубль 0,3661 - 0,3665 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 13 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,34 гривен за доллар. Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.
Прогноз
В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,1 грн, а наличный доллар в банках около 26,0/26,2 грн.