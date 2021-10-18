НБУ знизив офіційний курс долара на 18 жовтня
Офіційний курс гривні до долара на 18 жовтня встановлено на рівні 26,34 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Національний банк України (НБУ) на 18 жовтня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,3419 гривень за 1 долар (-0,0071 грн). При цьому курс долара на 13 жовтня становить: 26,349 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 13 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 26,36 гривень за долар, курс в покупці до 26,34 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 30,49 гривень за євро.
Прогноз
У жовтні очікується продовження зміцнення гривні до обох основних світових валют. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,0 - 26,6 грн, євро - в діапазоні 30,0-30,6 грн.