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НБУ знизив офіційний курс долара на 18 жовтня

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Україна, Понеділок 18 жовтня 2021 07:45
НБУ знизив офіційний курс долара на 18 жовтня Фото: курс долара впав менш ніж на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 18 жовтня встановлено на рівні 26,34 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 18 жовтня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,3419 гривень за 1 долар (-0,0071 грн). При цьому курс долара на 13 жовтня становить: 26,349 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара на 18 жовтня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив офіційний курс долара на 18 жовтня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 13 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 26,36 гривень за долар, курс в покупці до 26,34 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 30,49 гривень за євро.

Прогноз

У жовтні очікується продовження зміцнення гривні до обох основних світових валют. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,0 - 26,6 грн, євро - в діапазоні 30,0-30,6 грн.

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