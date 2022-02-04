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НБУ снизил официальный курс доллара

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Украина, Пятница 04 февраля 2022 06:15
НБУ снизил официальный курс доллара Фото: курс доллара снизился на 11 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 4 февраля 2022 года установлен на уровне 28,27 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне снизился после роста накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 февраля 2022 года установил курс на таком уровне: 28,2701 гривен за 1 доллар (-0,1175 грн). При этом курс доллара на 3 февраля составляет: 28,3876 гривен за 1 доллар.

НБУ снизил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс снизился на 11 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ снизил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 3 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 1 копейку до 28,31 гривен за доллар, курс в покупке до 28,40 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 31,95 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.

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