НБУ снизил официальный курс доллара

Официальный курс гривны к доллару на 4 февраля 2022 года установлен на уровне 28,27 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне снизился после роста накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 февраля 2022 года установил курс на таком уровне: 28,2701 гривен за 1 доллар (-0,1175 грн). При этом курс доллара на 3 февраля составляет: 28,3876 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс снизился на 11 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)