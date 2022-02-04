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НБУ знизив офіційний курс долара

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Україна, П'ятниця 04 лютого 2022 06:15
НБУ знизив офіційний курс долара Фото: курс долара знизився на 11 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 4 лютого 2022 року встановлений на рівні 28,27 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні знизився після зростання напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 4 лютого 2022 року встановив курс на такому рівні: 28,2701 гривень за 1 долар (-0,1175 грн). При цьому курс долара на 3 лютого становить: 28,3876 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс знизився на 11 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

НБУ знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 3 лютого 2022 року у продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 1 копійку до 28,31 гривень за долар, курс в покупці до 28,40 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 31,95 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.

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