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Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара

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Украина, Четверг 03 февраля 2022 10:30
Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 3 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 1 копейку до 28,31 гривен за доллар, курс в покупке до 28,40 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 31,95 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,2900 - 28,3100 грн/доллар, евро 31,9394 - 31,9591 грн/евро, российский рубль 0,3694 - 0,3700 грн/рубль.

Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара

Напомним, 2 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,2850 - 28,3050 грн/доллар, евро 31,9761 - 31,9988 грн/евро, российский рубль 0,3706 - 0,3710 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,38 гривен за доллар. Курс вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 29,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 29,0/29,2 грн.

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