Доллар и евро резко снизились на наличном рынке

Доллар подешевел на 21 копейку, евро на 17 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 22 июля 2019 года, в 12:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 21 копейку до 25,90 гривен за доллар, в покупке на 22 копейки до 25,63 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 29,15 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,50 - 25,85 (25,65 - 26,00 - 19 июля), продажи 25,75 - 26,30 (26,00 - 26,30 - 19 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,63 (25,85 - 19 июля), продажи - 25,90 (26,11 - 19 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,40 - 29,00 (28,70 - 29,15 - 19 июля), продажи 29,00 - 29,50 (29,15 - 29,65 - 19 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,65 (28,90 - 19 июля), продажи - 29,15 (29,32 - 19 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,03 (2,50 - 4,03 - 19 июля), продажи - 4,05 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 19 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,80 (3,80 - 19 июля), продажи 4,14 (4,16 - 19 июля) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,6900 - 25,7300 грн/доллар, евро 28,8113 - 28,8536 грн/евро, российский рубль 0,4078 - 0,4089 грн/рубль.