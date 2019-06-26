НБУ снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,16 грн/доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 26 июня установлен на таком уровне: 2616,6382 гривен за 100 долларов (-2,4641 гривен).

При этом курс доллара на 25 июня составляет 2619,1023 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 26 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 26,17 грн/доллар, курс в покупке до 26,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 29,74 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 26,26 гривен за доллар, в покупке снизился на 4 копейки до 26,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 29,91 гривен за евро.