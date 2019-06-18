НБУ снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,38 грн/доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 19 июня установлен на таком уровне: 2638,8427 гривен за 100 долларов (+0,4865 гривен).

При этом курс доллара на 18 июня составляет 2642,1945 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 18 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейку до 26,47 грн/доллар, курс в покупке до 26,44 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 29,75 гривен за евро.

В то же время курс в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 26,50 гривен за доллар, в покупке снизился на 3 копейки до 26,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 29,85 гривен за евро.