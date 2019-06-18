НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 19 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,38 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 19 червня встановлено на такому рівні: 2638,8427 гривень за 100 доларів (+0,4865 гривень).

При цьому курс долара на 18 червня становить 2642,1945 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 18 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 26,47 грн/долар, курс купівлі до 26,44 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 29,75 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 26,50 гривень за долар, купівлі знизився на 3 копійки до 26,26 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 16 копійок до 29,85 гривень за євро.