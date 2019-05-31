НБУ снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,85 грн/доллар, что на на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 3 июня установлен на таком уровне: 2685,4695 гривен за 100 долларов (-1,7878 гривен).

При этом курс доллара на 31 мая составляет 2687,2573 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 31 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 3 копейки до 26,98 грн/доллар, курс в покупке до 26,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 30,05 гривен за евро.

В то же время курс в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 8 копеек до 26,95 гривен за доллар, в покупке вырос на 8 копеек до 26,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 30,09 гривен за евро.