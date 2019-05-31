НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 3 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,85 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 3 червня встановлено на такому рівні: 2685,4695 гривень за 100 доларів (-1,7878 гривень).

При цьому курс долара на 31 травня становить 2687,2573 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 31 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 3 копійки до 26,98 грн/долар, курс купівлі до 26,94 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 30,05 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 26,95 гривень за долар, на покупці виріс на 8 копійок до 26,68 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 30,09 гривень за євро.