НБУ снизил официальный курс доллара на 13 октября

Официальный курс гривны к доллару на 13 октября установлен на уровне 26,34 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снижается после двух дней роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 октября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,349 гривен за 1 доллар (-0,0110 грн). При этом курс доллара на 12 октября составляет: 26,36 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)