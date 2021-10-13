НБУ знизив офіційний курс долара на 13 жовтня
Офіційний курс гривні до долара на 13 жовтня встановлено на рівні 26,34 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знижується після двох днів зростання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Національний банк України (НБУ) на 13 жовтня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,349 гривень за 1 долар (-0,0110 грн). При цьому курс долара на 12 жовтня становить: 26,36 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
Курс долара на міжбанку станом на 10:00 12 жовтня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 26,36 гривень за долар, курс в покупці - 26,34 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 30,49 гривень за євро.
Прогноз
Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,1 грн, а готівковий долар в банках близько 26,0/26,2 грн.