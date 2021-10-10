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Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на неделю

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Украина, Воскресенье 10 октября 2021 08:20
Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на неделю Фото: курс доллара может упасть до 26,1 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,1 грн, а наличный доллар в банках около 26,0/26,2 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,9-1,1%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,62 до 26,33 грн (-1,1%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 26,61/26,63 до 26,36/26,38 грн (-1,0%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,51/26,70 до 26,26/26,44 грн (-1,0%/-0,9%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. При этом прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

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