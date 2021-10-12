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Курс доллара приостановил снижение на межбанке

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Украина, Вторник 12 октября 2021 10:14
Курс доллара приостановил снижение на межбанке Фото: курс доллара не изменился (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 12 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 26,36 гривен за доллар, курс в покупке - 26,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,49 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 26,3400 - 26,3600 грн/доллар, евро 31,4622 - 31,4906 грн/евро, российский рубль 0,3665 - 0,3669 грн/рубль.

Курс доллара приостановил снижение на межбанке

Напомним, 15 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,3400 - 26,3600 грн/доллар, евро 30,4911- 30,5143 грн/евро, российский рубль 0,3675 - 0,3679 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,36 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,1 грн, а наличный доллар в банках около 26,0/26,2 грн.

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