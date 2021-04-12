НБУ снизил официальный курс доллара на 12 апреля

Официальный курс гривны к доллару на 12 апреля установлен на уровне 27,90 гривен за доллар. Курс доллара снизился после роста в течение двух дней подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,9094 гривен за 1 доллар (-0,0674 грн). При этом курс доллара на 9 апреля составляет: 27,9768 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)