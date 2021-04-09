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Межбанк открылся ростом курса доллара

Новина українською → Киев, Пятница 09 апреля 2021 10:11
Межбанк открылся ростом курса доллара Фото: курс доллара растет на межбанке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 9 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,94 гривен за доллар, курс в покупке до 27,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,19 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,9200 - 27,9400 грн/доллар, евро 33,1780 - 33,1990 грн/евро, российский рубль 0,3634 - 0,3638 грн/рубль.

Межбанк открылся ростом курса доллара

Напомним, 8 апреля торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9100 - 27,9300 грн/доллар, евро 33,2024 - 33,2262 грн/евро, российский рубль 0,3619 - 0,3623 грн/рубль.К

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс вырос на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 9 апреля установлен на таком уровне: 27,9768 гривен за 1 доллар (+0,0845 грн). При этом курс доллара на 8 апреля составляет: 27,8923 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет в течение двух дней подряд.

Прогноз

Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2021 году 27,98 грн/доллар.

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