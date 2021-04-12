НБУ знизив офіційний курс долара на 12 квітня

Офіційний курс гривні до долара на 12 квітня встановлений на рівні 27,90 гривень за долар. Курс долара знизився після зростання протягом двох днів підряд.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 12 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,9094 гривень за 1 долар (-0,0674 грн). При цьому курс долара на 9 квітня складає: 27,9768 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)