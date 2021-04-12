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НБУ знизив офіційний курс долара на 12 квітня

Новость на русском → Україна, Понеділок 12 квітня 2021 07:45
НБУ знизив офіційний курс долара на 12 квітня Фото: курс долара знижується після зростання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 12 квітня встановлений на рівні 27,90 гривень за долар. Курс долара знизився після зростання протягом двох днів підряд.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 12 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,9094 гривень за 1 долар (-0,0674 грн). При цьому курс долара на 9 квітня складає: 27,9768 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара на 12 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив офіційний курс долара на 12 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 9 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,94 гривень за долар, курс купівлі до 27,92 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 33,19 гривень за євро.

Прогноз

Міжнародний валютний фонд поновив прогноз щодо курсу гривні до долара. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме у 2021 році 27,98 грн/долар.

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