НБУ снизил официальный курс доллара на 10 копеек

Официальный курс гривны к доллару на 9 августа установлен на уровне 26,83 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара упал после двухдневного роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 августа 2021 года установил курс на таком уровне: 26,8346 гривен за 1 доллар (-0,1049 грн). При этом курс доллара на 6 августа составляет: 26,9395 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс снизился на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)