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НБУ снизил официальный курс доллара на 10 копеек

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Понедельник 09 августа 2021 07:45
НБУ снизил официальный курс доллара на 10 копеек Фото: курс доллара упал на 10 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 9 августа установлен на уровне 26,83 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара упал после двухдневного роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 августа 2021 года установил курс на таком уровне: 26,8346 гривен за 1 доллар (-0,1049 грн). При этом курс доллара на 6 августа составляет: 26,9395 гривен за 1 доллар.

НБУ снизил официальный курс доллара на 10 копеек

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс снизился на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ снизил официальный курс доллара на 10 копеек

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 6 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,90 гривен за доллар, курс в покупке до 26,88 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 31,81 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,9 грн.

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