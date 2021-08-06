Курс доллара продолжил снижение на межбанке
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 6 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,90 гривен за доллар, курс в покупке до 26,88 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 31,81 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 26,8800 - 26,9000 грн/доллар, евро 31,7882 - 31,8119 грн/евро, российский рубль 0,3679 - 0,3683 грн/рубль.
Напомним, 5 августа торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,9100 - 26,9300 грн/доллар, евро 31,8560 - 31,8770 грн/евро, российский рубль 0,3676 - 0,3682 грн/рубль.
Курс НБУ
Доллар дорожает второй день подряд. Официальный курс гривны к доллару на 6 августа установлен на таком уровне: 26,9395 гривен за 1 доллар (+0,0301 грн). При этом курс доллара на 5 августа составляет: 26,9094 гривен за 1 доллар.
Прогноз
По прогнозу аналитиков, в августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,9 грн.