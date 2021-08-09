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НБУ знизив офіційний курс долара на 10 копійок

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Понеділок 09 серпня 2021 07:45
НБУ знизив офіційний курс долара на 10 копійок Фото: курс долара впав на 10 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 9 серпня встановлено на рівні 26,83 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара впав після дводенного зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 9 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,8346 гривень за 1 долар (-0,1049 грн). При цьому курс долара на 6 серпня становить: 26,9395 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара на 10 копійок

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс знизився на 10 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

НБУ знизив офіційний курс долара на 10 копійок

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 6 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,90 гривень за долар, курс в покупці до 26,88 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 31,81 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, оскільки збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро - в діапазоні 31,2-31,9 грн.

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