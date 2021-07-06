НБУ снизил курс евро на 7 июля

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 32,26 гривен. Это еще на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 7 июля установлен на таком уровне: 32,2623 гривен за евро (-0,1109 гривен). При этом курс евро на 6 июля составлял 32,3732 гривен за евро.
Фото: курс валют на 7 июля (скриншот сайта НБУ)
Таким образом, официальный курс продолжает падать после того, как повышался на прошлой неделе.
Фото: динамика курса евро
Сегодня на открытии межбанка курс евро в продаже был стабилен и торговался в районе отметки 32,40 гривен за евро. На закрытии сессии он ускорил снижение и завершил торги на уровне 32,31 гривен.