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Нацбанк еще немного снизил курс евро

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Киев, Понедельник 05 июля 2021 17:44
Нацбанк еще немного снизил курс евро Фото: курс евро еще немного снизился (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 июля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 32,37 гривен. Это еще почти на четыре копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 6 июля установлен на таком уровне: 32,3732 гривен за евро (-0,0375 гривен). При этом курс евро на 5 июля составлял 32,4107 гривен за евро.

Нацбанк еще немного снизил курс евро

Фото: курс валют на 6 июля (скриншот сайта НБУ)

Таким образом, официальный курс продолжил снижение после того, как повышался на прошлой неделе.

Межбанк

Сегодня на открытии межбанка курс евро в продаже снизился на 4 копейки по сравнению с закрытием предыдущей сессии - до 32,42 гривен за евро. На закрытии межбанковского рынка единая европейская валюта торговалась возле этой отметки.

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