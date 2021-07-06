Курс доллара продолжил падение на открытии межбанка
На межбанковском рынке утром 6 июля 2021 года курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек - до 27,26 гривен за доллар, в покупке - до 27,24 гривен за доллар. Евро пока более стабилен и торгуется в районе отметки 32,40 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
По состоянию на 10:25 валюты торгуются в диапазоне: доллар 27,2400 - 27,2600 грн/доллар, евро 32,3747 - 33,3985 грн/евро, российский рубль 0,3709 - 0,3716 грн/рубль.
Отметим, 5 июля торги закрылись в диапазоне: доллар 27,3000 - 27,3200 грн/доллар, евро 32,3859 - 33,4097 грн/евро, российский рубль 0,3709 - 0,3716 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины на 6 июля 2021 года опустил официальный курс до отметки 27,29 гривен за доллар. Это на 12 копеек ниже в сравнении с предыдущим банковским днем. Таким образом, курс начал снижаться после трехдневного роста.