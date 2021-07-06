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НБУ знизив курс євро на 7 липня

Автор: РБК-Україна

Національний банк України (НБУ) на 7 липня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,26 гривень. Це ще на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 7 липня встановлено на такому рівні: 32,2623 гривень за євро (-0,1109 гривень). При цьому курс євро на 6 липня становив 32,3732 гривень за євро.

Фото: курс валют на 7 липня (скріншот сайту НБУ)

Таким чином, офіційний курс продовжує падати після того, як підвищувався минулого тижня.

Фото: динаміка курсу євро

Міжбанк

Сьогодні на відкритті міжбанку курс євро у продажу був стабільний і торгувався в районі позначки 32,40 гривень за євро. На закритті сесії він прискорив зниження і завершив торги на рівні 32,31 гривень.

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