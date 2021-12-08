НБУ снизил курс доллара впервые за три недели

Официальный курс гривны к доллару на 8 декабря установлен на уровне 27,33 гривен за доллар. Таким образом, курс доллара снизился впервые за последние три недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 декабря 2021 года установил курс на таком уровне: 27,3317 гривен за 1 доллар (-0,0474 грн). При этом курс доллара на 7 декабря составляет: 27,3791 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)