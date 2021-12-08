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НБУ снизил курс доллара впервые за три недели

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Украина, Среда 08 декабря 2021 06:15
НБУ снизил курс доллара впервые за три недели Фото: курс доллара снизился на 4 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 8 декабря установлен на уровне 27,33 гривен за доллар. Таким образом, курс доллара снизился впервые за последние три недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 декабря 2021 года установил курс на таком уровне: 27,3317 гривен за 1 доллар (-0,0474 грн). При этом курс доллара на 7 декабря составляет: 27,3791 гривен за 1 доллар.

НБУ снизил курс доллара впервые за три недели

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ снизил курс доллара впервые за три недели

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 7 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,31 гривен за доллар, курс в покупке до 27,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,82 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.

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