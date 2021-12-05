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Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю

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Украина, Воскресенье 05 декабря 2021 08:50
Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю Фото: курс доллара на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 27,4/27,6 грн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,5-1,0%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,03 до 27,29 грн (+1,0%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,12/27,14 до 27,32/27,34 грн (+0,7%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,01/27,25 до 27,19/27,39 грн (+0,7%/+0,5%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,9% до 0,7% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Отметим, международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2021 году 27,32 грн/доллар.

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