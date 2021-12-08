НБУ знизив курс долара вперше за три тижні

Офіційний курс гривні до долара на 8 грудня встановлено на рівні 27,33 гривень за долар. Таким чином, курс долара знизився вперше за останні три тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 8 грудня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,3317 гривень за 1 долар (-0,0474 грн). При цьому курс долара на 7 грудня становить: 27,3791 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс знизився на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)