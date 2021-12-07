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Межбанк открылся снижением курса доллара

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Украина, Вторник 07 декабря 2021 10:21
Межбанк открылся снижением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 7 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,31 гривен за доллар, курс в покупке до 27,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,82 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,2900 - 27,3100 грн/доллар, евро 30,8049 - 30,8272 грн/евро, российский рубль 0,3677 - 0,3681 грн/рубль.

Межбанк открылся снижением курса доллара

Напомним, 6 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,3000 - 27,3200 грн/доллар, евро 30,8244 - 30,8470 грн/евро, российский рубль 0,3695 - 0,3700 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара обновил пятимесячный максимум. Национальный банк Украины (НБУ) на 7 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,37 гривен за доллар. Курс вырос на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.

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